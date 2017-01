ZIMA SE NE PREDAJE, STIŽE NOVI SNIJEG, ALI I KIŠA

Tokom dana očekuje se umjeren porast oblačnosti u Hercegovini i na zapadu Bosne. U večernjim satima i tokom noći, očekuje se porast oblačnosti u cijeloj zemlji i padavine. Vjetar će biti slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura kretaće se od tri do devet, na jugu od sedam do 11 stupeni Celzijusovih, javlja Anadolija.

U Sarajevu će danas preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, očekuje se postupno povećanje oblačnosti, dok se tokom noći sa ponedjeljka na utorak, očekuju i padavine. Najviša dnevna temeratura biće oko četiri stepena.

Narednih dana očekuje se oblačno vrijeme popraćeno padavinama. U utorak u jutarnjim satima padavine se očekuju u Posavini i u Krajini, a tokom dana i u ostatku zemlje. U Bosni najprije sa kišom, koja će postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg. Na planinama će padati snijeg, a u Hercegovini kiša. Do kraja dana, padavine će postupno oslabiti. Visina novog snijega u toku 24 sata iznosit će oko 10 centimetara, na planinama i do 15 centimetara. Jutarnje temperatura kretaće se od minus jedan do pet, na jugu od tri do sedam, a najviša dnevna od dva do sedam, na jugu od pet do 10 stepeni.

I u srijedu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana novo naoblačenje sa padavinama. U cetralnim i istočnim područjima mjestimično i sa slabim snijegom, a na jugu sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od minus osam do minus dva, na jugu od jedan do pet, a najviša dnevna od minus jedan do pet, na jugu od sedam do 10 stepeni.

Slično vrijeme očekuje se i u četvrtak sa slabim snijegom u centralnim i istočnim područjima. Nešto manje oblačnosti i bez padavina očekuje se u Hercegovini i na sjeveru zemlje.

