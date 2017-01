Tuzla: Prerušen u Djeda Mraza zaprosio djevojku u novogodišnjoj noći

Tako je i kraj 2016. godine obilježen u Ječmištu, koje važi za jedno od aktuelnijih mjesta za izlazak mladih. Ukras večeri, bile su i neočekivane novogodišnje zaruke mladog para. Naime, Refik Hadžić odlučio je svoju dugogodišnju djevojku Sanelu Bilalić zaprositi u najluđoj noći. Prsten je imao, ali ideju nije, piše Tuzlanski.

Za realizaciju zaruka bio je zadužen tuzlanski fotograf Dario Matić Photography, koji je morao odgovoriti nenadanom izazovu:

– Mladić je u toku noći došao do mene i rekao želim da zaprosim djevojku, ali nemam ideaju kako to da uradim. Najbolja ideja koja je u tom momentu bila izvodiva jeste da ga prerušimo u djeda mraza, odmah je pristao. Uslijedilo je 2 sata velike trke oko pronalaženja odjela. U susret nam je izažao stari dobri tuzlanski Djed Mraz “Toske” koji je dao svoje odijelo. Nešto iza ponoći, muzika najavljuje djeda Mraza, svi su sa aplauzom dočekali neznavši da je to jedan veliki poklon ali i iznenađenje za samo jednu djevojku. Djeda Mraz je došao do djevojke, stao, uzeo mikrofon, kleknuo i pitao: Da li se želiš udati za mene? Djevojka i dalje nije vjerovala šta se dešava od iznenađenja sve dok nije skinula kapu Djada Mrazu, nakon čega je izgovorila glasno i sa puno sreće DA, istakao je tuzlanski fotograf koji je pokazao daje fotografisanje samo jedan od segmenata ovoga posla, i da se jednako mora biti spreman, kreativan i odgovoriti i na druge zahtjeve i želje kako bi cjelokupna priča imala svoj početak i kraj.

U prilogu pogledajte i fotografije simpatičnih zaruka, a Refiku i Saneli želimo sve najbolje u novoj godini kao i zajedničkom životu. Nadamo se da će im novogodišnja noć u “Ječmištu” ostati u lijepom sjećanju, te da će to biti njihov novi životni početak biti obilježen srećom i zadovoljstvom, te uspjesima na svim poljima.

