Ivanić u Beogradu: Pozvao sam Nikolića u Sarajevo

“U prošlosti je bilo određenih problema sa posetom predsjednika Nikolića Sarajevu zato što su predstavnici Bošnjaka svojevremeno već zakazanu posjetu otkazali zbog privođenja gospodina Orića (Naser Orić)”, rekao je Ivanić i dodao:

“Nama je stalo, meni je stalo da predsjednik Nikolić dođe u Sarajevu, jer je to neka vrsta i pitanja nacionalnog identiteta, ali i dobrih odnosa dvije zemlje. Razgovarao sam o tome i sa ostala dva člana Predsjedništva i imam i njihovu dozvolu da pozovem predsjednika Nikolića.”

On je naveo da se nada će ta posjeta biti organizovana u februaru, čime će se “pokazati mogućnosti da se odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije nastave dalje i još pozitivnije razvijati”.

“BiH je značajan ne samo ekonomski, već i politički partner Srbiji na prostoru Balkana, kao što je i Srbija izuzetno važna, značajna za BiH, Republiku Srpsku zato što tamo živi značajan broj srpskog naroda kojem je stalo do dobrih odnosa sa Beogradom”, dodao je.

Kako je naveo, jučerašnja posjeta premijeru Aleksandru Vučiću i današnja predsjedniku Nikoliću je nešto što će imati pozitivan uticaj na neke događaje u periodu koji slijede, jer je interes BiH u cjelini, a posebno bh. entiteta Republike Srpske da se dvije zemlje još više povežu.

Upitan da li se na današnjem sastanku više razgovaralo o odnosima Srbije i RS-a ili o odnosima Srbije i BiH, Ivanić je kazao da je bilo priče i o jednom i drugom.

“Srbija ima stav da voli RS, da je emotivno vezana za Srbe u RS, ali da poštuje integritet i cjelinu BiH i da neće ništa uraditi da to ugrozi. Dakle, emotivni odnosi su bliži sa RS, ali apsolutno to ne znači da nisu dobri i sa Sarajevom i kada se pogleda obim razmjene onda se vidi upravo to, da postoji i jedno i drugo”, naveo je.

Govoreći o svom ranijem predlogu, trilateralnom susretu Srbije, Hrvatske i BiH, Ivanić je kazao da se o tome danas nije razgovaralo te da nije pričao o tome, jer smatra da još uvijek nije došlo do pozitivne reakcije.

“Mislim da će to jednog dana morati da se desi, jer mislim da je za stabilnost Balkana u cjelini sve značajno, svi bilateralni susreti su značajni, ali taj trougao Zagreb, Beograd i Sarajevo jeste nešto što pruža garanciju stabilnosti”, kazao je.

Naveo je i da se očigledno još uvijek nisu stekli uslovi za taj trilateralni sastanak, ali da mu je drago što je načinio prvi korak pozivom Nikolića u Sarajevu.

“Stanje u regionu po meni je najlošije u posljednjih desetak godina. Neke stvari koje su prije deset, petnaest godina bile moguće danas nisu. Pretpostavke da se stvari vrate u normalu jeste odustajanje od ekstremizma, od ekstremnih političkih pogleda, od ekstremnih političkih pristupa. Hoće li toga biti ili ne, vidjećemo. Izbori su prošli, manje-više svuda, ali ne mislim da su izbori bili pravi razlog, izbori su lijepo opravdanje. Bojim se da je suštinski dobar dio političara koji su uticajni, previše ideološki orijentisano na sukob kao način za ostanak na vlasti”, zaključio je Ivanić.

