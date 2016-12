U većem dijelu Bosne sa snijegom. Na sjeverozapadu Bosne moguća je i kiša, piše Fena.

U Posavini i na krajnjem sjeveroistoku Bosne bez padavina. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena, bura.

Jutarnje temperature od -5 do 0, na jugu od -1 do 3, a dnevne od -2 do 4, na jugu od 5 do 10 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura oko -2, a dnevna oko 1 °C, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda

loading...

Facebook komentari