Senadin Ćosić: Kupio sam “Medvjeda” od Nazifa kako ga Kusturica ne bi odnio u Srbiju

Tvrdi da je “Medvjeda” prodao jer je bio primoran kako bi obezbjedio preživljavanje svoje porodice. Veli da planira tražiti azil u Njemačkoj.

Iako su se pojavile dileme o tome kod koga je završio kipić sa Berlinalea, one su danas riješene.

Nazifovog “Medvjeda” kupio je Senadin Ćosić iz Srebrenika. Za njega je platio 4.000 eura. Ne planira ga držati u kući kao suvenir. Tvrdi da će ga pokloniti nekom od muzeja u našoj zemlji.

Zanimljiv je i razlog zbog kojeg je Ćosić odlučio da kupi “Medvjeda” od Nazifa Mujića.

Kaže da je čuo da su emisari koje je poslao reditelj Emir Kusturica iz Srbije već bili u Tuzli i da su pregovarali sa Nazifom o kupovini “Medvjeda”.

– Htjeli su da kupe “Srebrenog medvjeda” i tako bi on završio zauvijek na Mećavniku u Srbiji. Ovom kupovinom sam to spriječio. Poklonit ću “Medvjeda” nekom muzeju kako bi on ostao tamo gdje i pripada -u Bosni i Hercegovini, kaže za Bportal-ba Ćosić, inače vlasnik jednog ugostiteljskog objekta u Srebreniku.

