DOVITLJIVI SARAJLIJA DOŠAO PO DJEVOJKU SA OVIM TABLICAMA

Na osnovu mjerenja i prognoze vremenskih uslova, ali i stepena ugroženosti zdravlja stanovništva, Operativni štab je proglasio epizodu ¨UZBUNE¨ za područje Kantona. Prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti, čije izmjene i dopune je Vlada Kantona usvojila na posljednjoj sjednici, epizoda ¨UZBUNE¨ se proglašava kada referentne stanice pokažu vrijednosti, u ovom slučaju, koncentracija lebdećih čestica PM10 jednake ili veće od 400 µg/m3, piše “Muškiportal“.

Podsjećamo, na području Kantona Sarajevo od 25. decembra 2016. godine, na snazi je privremeno ograničavanje upotrebe motornih vozila, odnosno uvođenje sistema vožnje po principu par-nepar tablica, pri čemu će se tog dana zabrana odnositi na vozila čije se registarske tablice završavaju parnim brojem. Brojni stručnjaci iz oblasti saobraćaja ocijenili su nerazumnom i besmislenom.

Kako biste izbjegli probleme, predlažemo da ovo bude rješenje registarskih tablica koje će vam omogućiti nesmetano kretanje. Ideja je to jednog dovitlljivog Sarajlije koji je danas došao po svoju djevojku sa ovim tablicama…

Inače, ova mjera se ne odnosi na vozila policije, inspekcijskih organa, ministarstva odbrane, javnog gradskog prijevoza, komunalnih preduzeća i vozila sa diplomatskim tablicama te hitnih intervencija.

Navedeno je i da sva pravna i fizička lica koja se ne budu pridržavala propisanih mjera podliježu sankcijama definisanim Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS (Službene novine KS broj 23/16), i to novčanim kaznama bit će kažnjena pravna lica u iznosima od 1.000 do 5.000 KM, a fizička od 500 do 1.000 KM.

loading...

Facebook komentari