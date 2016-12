Miodrag Živanović: “Mi živimo u plemenima, kao prije više stotina godina”

Profesora Miodraga Živanovića zatekli smo na okruglom stolu o pravima i pravnoj državi koji se u organizaciji “Oštre nule” organizovao sinoć u Banjaluci.

On kaže za “Buku“da je riječ o temi koja se sastoji iz dva dijela, dakle, ljudska prava i pravna država, od kojih nijedan ne postoji u BiH, i utoliko je teško o tome govoriti, a posebno kad je riječ o BiH, koja gotovo u svim svojim segmentima ne funkcioniše. Tako ne funkcionišu, prema njegovom mišljenju, ni niže institucije, organizacije, kao što su entiteti, kantoni, sve skoro do mjesne zajednice. Zašto je to tako?

“Ja mislim da je to zbog toga što je cijeli naš život ovdje organizovan kao sivi život, i mi živimo na taj sivi način, tako nam je siva ekonomija, sivo obrazovanje, siva kultura itd. Dokle god se ne riješi to pitanje odsustva države iz naših života, mi nećemo moći napraviti korak naprijed, moći ćemo samo u ovoj sivoj zoni, ali u stvarnom životu, u realnom životu, ne”, kaže profesor Živanović.

Suština našeg uređenja, prije svega državnog, kaže nam on, je takva da mi ovdje ne živimo kao ljudi, već isljučivo kao Srbi, Hrvati i Bošnjaci, a prije desetak godina je dodat i ovaj morbidni aneks Ostali.

“Dakle, to je jedno plemensko uređenje, koje je anahrono i pripada vremenima od prije više stotina godina, a svi mi smo taoci ove etničke matice. Ne možemo ići ni u kakve integracije”, tvrdi profesor.

Predaja aplikacije za članstvo u EU je, prema njegovom mišljenju, od prije nekoliko dana farsa, jer je to nemoguće dok imamo takvo uređenje.

“Pored toga, mi smo protektorat koji ima plemensko uređenje, sa centrima moći u politici, ne kod poglavica, već kod vračeva. Sa tim iracionalnim centrima moći, ne možemo biti savremena država. Bez tih prethodnih promjena, nije moguće ići ni u integracije kao što je Evropska unija. Po meni je jako loš taj prijedlog ili inicijativa da se BiH primi u Uniju pod tzv. specijalnim uslovima, sa posebnim statusom”, kaže Živanović.

Što je najgore, tvrdi, to je alibi za one koji su nas četiri stoljeća uništavali i onda će oni opet postati manje-više besmrtni ne čineći ništa.

“Tako da je to licemjerno od strane međunarodne zajednice, prije svega of Brisela da tako nešto čini. Pred nama je dug put profilisanja države i državnog ustrojstva, a ne put integracija prema Evropi. To je ono što ja često nazivam futur 2.”, ističe Živanović.

Po njegovom mišljenju su i aktuelna hapšenja rezultat apsolutne dominacije etničke matrice, pri čemu se ne mjeri krivično djelo, nego da li počinilac pripada ovom ili onom etnosu i onda je on unaprijed osuđen, a to se dešava, dejtonskom retorikom, na sve tri strane.

“Tu se vidi nedostatak te uloge i funkcije države, i dok se to ne riješi, uključujući pravosuđe, mi nećemo imati normalan život, osim ovog sivog. Nije moguće da neki pravosudni organ, sud na bilo kom nivou, osudi nekoga na zatvorsku kaznu od 30 godina za počinjeno krivično djelo, a nakon mjesec dana ga oslobodi i kaže da on nije kriv ni za šta. Ja bih razumio da kažu ‘smanjujemo malo kaznu’, ali odjednom on nije kriv ni za šta”, kaže sagovornik.

On kaže da se to ponavlja svaki dan i ljudi su toliko oguglali na takve vijesti i takve pojave, pa tako nema kritike ni prema pravosuđu kao bitnom funkcionalnom djielu države i vlasti, a onda nema ni u ekonomiji, ni u bilo kojem drugom području življenja.

