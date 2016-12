Hoće li biti snijega? Evo kakvo nas vrijeme očekuje za Novu godinu!

U drugoj polovini dana postupno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Vjetar slab od umjeren zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između -2 i 4, na jugu zemlje od 2 do 6, a najviša dnevna većinom između 4 i 10, na jugu zemlje od 12 do 16 stepeni. U dijelovima s maglom koji stepen i niža, piše “Avaz“…

U Sarajevu oblačno vrijeme, u kotlinskim djelovima grada s maglom ili niskim oblacima, a mjestimično može pasti i malo kiše. Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna temperatura zraka oko 4 stepena. Narednih dana bit će uglavnom hladno, oblačno i sa padavinama, a na istoku je moguć veći snijeg na planinama.

U utorak, 27. decembra će biti oblačno i malo hladnije, uz slabe padavine – na sjeveru slaba kiša i susnježica, a na istoku i u višim predjelima snijeg. Najviša temperatura vazduha biće od tri do sedam stepeni Celzijusa.

U srijedu, 28. decembra na sjeveru će padati prvo kiša, a popodne slab snijeg. Na istoku će padati snijeg koji će popodne jačati, zbog čega se bijeli pokrivač očekuje i u nižim predjelima.

Na planinama će doći do porasta snježnog pokrivača na oko 20 centimetara. Najviša dnevna temperatura vazduha kretat će se od dva stepena na istoku do osam stepeni Celzijusovih na zapadu.

U četvrtak, 29. decembra očekuje se hladno i pretežno suho vrijeme, uz slab snijeg ponegdje na istoku zemlje. Najviša temperatura vazduha bit će od minus dva do tri stepena Celzijusa.

Prema prognozama popularnog servisa AccuWeather posljednjih dana decembra i za Novu godinu Sarajlije će moći uživati u sunčanim periodima tokom dana, sa najvišom temperaturom do 3 stepena Celzijusa, a najnižom – 3 stepena. Moguća je slaba kiša i snijeg.

