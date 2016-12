Ponoćka u atedrali Srca Isusova u Sarajevu: Neka Božićno svjetlo zasja čovječanstvom

Božićna misa u Sarajevu okupila je veliki broj vjernika, koji su došli da s radošću proslave dolazak praznika Isusova rođenja. Misu je predvodio nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.

Na samom početku bogoslužja kardinal Puljić je pozdravio sveštenike, časne sestre, zbor i sve druge vjernike, te kazao kako su se noćas okupili u katedrali da bi slaviti rođenje Isusu Krista.

“Mi živimo u vremenu kada je ljudski rod itekako obavijen čudnim mrakom beznađa. Mrak su i nemili ratovi koji se vode iz interesnih razloga, i onako samo se baci brojka od 350 tisuća mrtvih u Siriji, kao da su to gljive, a ne ljudi. Kako ne nazvati mrakom ljude kojima su pamet popili da idu zlo činiti i ubijati. Veći su zločinci oni koji su im popili pamet pa ih guraju u zlo, to je mrak. Mrak ovog vremena koji tišti čovječanstvo. Kako ne nazvati mrakom interes velikih sila, koje gaze male narode. Čovjek je postao roba, a ne osoba. To je današnji mrak, kada se ruši Božiji zakon”, istakao je Puljić.

Kazao je kako “upravo u taj mrak silazi Isus, koji se večeras slavi kao svjetlo koje prosvjetljuje čovjekov smisao za život“. Naglasio je kako je ovo noć u kojoj se čovjeku vraća njegovo dostojanstvo.

“Zato želimo u ovoj Božićnoj noći da zasja Božićno svjetlo u srcima ljudi, da zasja u našim obiteljima, u društvu, u čovječanstvu, da shvatimo da sijanjem smrti i oružjem ne gradimo mir. Moramo mijenjati mentalitet. Neka Božićna noć prosvjetli naša srca“, poručio je kardinal Puljić, te svim vjernicima uputio čestitke povodom Božića.

Misa ponoćka najavljuje dolazak Božića, koji se, prema novom računanju vremena, obilježava kao dan rođenja Isusa Krista.

Vjernici koji Božić obilježavaju po gregorijanskom kalendaru, obilježiće ga u jutarnjim satima na Božićnim misama širom regije.

Papa Franjo obratiće se tokom dana gradu i svijetu s lože na pročelju bazilike Svetog Petra u Rimu, kada će im čestitati najveći katolički blagdan.

