Za djecu je zdravo da se isprljaju

Naučnici su godinama izučavali mikrobe i bakterije koje kod djece izazivaju bolesti i otkrili da je izloženost bakterijama dobra prevencija infekcija u djetinjstvu i kasnije tokom života.

Upravo je izolovanost ono što može da šteti zdravlju mališana. Kako stručnjaci tvrde postoji direktna povezanost između nedostatka otpornosti na mikrobe i povećanja rizika od dobijanja hroničnih bolesti kao što su astma, alergije, gojaznost, dijabetes, pa čak i rizika za zdrav razvoj mozga, pišu “Novosti“.

Istraživači navode da razumiju roditelje koji se boje da puste djete da se isprlja i dođe u dodir sa raznim mikrobima, ali da je to ipak dio odrastanja, pa zato roditeljima preporučuju da dopuste djetetu da se isprlja i na taj način ojača imuni sistem.

Neka se igraju u blatu

Pustite djecu da se isprljaju, i dok se nalaze napolju dozvolite im da pipnu blato, drveće, biljke, insekte. Dopustite im da naprave pitu od blata i vode, pa i ako slučajno djelić stave u usta, ne treba paničiti, jer kad jednom osjete gorak ukus, neće više poželjeti da to pokušaju.



Druženje sa životinjama

Neka se beba ili nešto starije djete igraju sa psom, i nemojte ih stalno sklanjati od životinje. Ukoliko ste psa redovno vodili kod veterinara, nema potrebe za brigu, a bojazni nema ni ako pas poliže djete. Istraživanja su pokazala da se na ovaj način smanjuje rizik od astme i alergija kod djeteta, a i djjeca tako uče da vole životinje.

Ne perite im ruke odmah

Izbjegavajte antibakterijske sapune, i nemojte prati ruke djetetu čim uđe u kuću. Ostavite ga tako sve dok traje vrijeme igre.

Fermentisana hrana

Dajte djeci fermentisanu hranu, kao što su jogurt, kefir, turšija, jer ove namirnice čuvaju dobre bakterije u organizmu djeteta. Hrana bogata vlaknima i povrćem je savršena za “obaranje” mikroba u debelom crijevu.

Izbjegavajte antibiotike

Izbjegavajte antibiotike kada je to moguće, jer oni ubijaju loše, ali i one dobre, potrebne bakterije. Prekomjerna upotreba antibiotika može da dovede do pojave astme, alergija, gojaznosti, dijabetesa i ostalih bolesti. Ovo takođe, može da stvori otpornost loših bakterija na antibiotik, i da negativno utiče na imuni sistem.

