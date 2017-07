Tipovi muškaraca s kojima nikada nećete pronaći sreću

1. Kućni tip

Onaj kojem je omiljeno mjesto za zabavu njegov krevet ili kauč. To na početku može biti odlično, ali kada shvatite da mu se baš nigdje ne ide, a ne zanimaju ga ni nikakvi zajednički hobiji, vrijeme je da si priznate da s takvim nikada nećete iskusiti istinsku sreću, piše “Index“.

2. Onaj koji želi sluškinju, a ne ženu

Ovaj tip muškarca, nakon selidbe iz roditeljskog doma, želi još jednu mamu, a ne ravnopravnu partnericu, koja će o njemu voditi računa, kao što je to radila i njegova mama.

3. Control freak

On će ubrzo htjeti kontrolirati svaki vaš korak, prijatelje, posao, porodicu, hobije, iako to možda u početku ne pokazuje.

4. Nesigurni tip

To je onaj za kojeg ćete opravdano dobiti dojam da se poigrava s vama jer to i radi. On bi jedan dan vezu, drugi dan bio sam, a vas će samo umoriti i potrošiti vam vrijeme.

5. Škrtac

Iako nije u redu ni očekivati da će on sve platiti, ako vas vaš muškarac baš nikada ne počasti nečim, broji svaku paru ili na njega ne možete finansijski računati kada upadnete u problem, to nije onaj pravi.

6. Onaj koji ne voli vaše prijatelje i porodicu

Čak i ako mu idu na živce, zbog vas bi trebao osjećati poštovanje prema njima. Svako drugačije ponašanje nije ni najmanje prihvatljivo.

7. Sebičnjak

On misli da je bolji od vas i da zaslužuje više od vas, odnosno da vi trčite za njim. Treba li dalje?

8. Lijenčina

On vam baš nikada ne pomaže u kući, ne teži boljoj poziciji ili poslu, često traži novac od vas, a vi se ne biste trebali brinuti oko takvog muškarca jer on to jednostavno ne zaslužuje.

9. Varalica

Ako znate da je varao svoju bivšu partnericu s vama ili nekim drugim, budite sigurni da će to raditi i vama, koliko god izgledalo da ste ga uspjeli promijeniti. On je jednostavno takav, a vi nemate moć mijenjati njegovu prirodu.

10. Živi s roditeljima

Neki muškarci nemaju mogućnosti za odlazak iz porodičnog doma, ali ako on ima, a to mu nije ni na kraj pameti, imate posla s najgorom vrstom maminog sina koji vam neće pružiti sreću o kakvoj maštate.

