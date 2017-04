Mehmedalija Rapa: Ukoliko ne dođe do povećanja penzija penzioneri spremni i na radikalne mjere

U Sarajevu će 25. aprila biti održana Skupština bosanskohervegovačkih udruženja penzionera na kojoj će, između ostalog, biti govora o „radikalnim potezima zbog sve lošije situacije u kojoj se penzioneri nalaze“, izjavio je za Avaz Mehmedalija Rapa, predsjednik Saveza penzionera FBiH.

Advertisements

Jedan od poteza mogao bi biti i masovni protesti ali i građanski bunt i blokade institucija, naglašava Rapa koji tvrdi da Vlada FBiH, osim lijepih riječi, nije ništa ponudila penzionerima te da ova ugrožena populacija živi sve teže.

Iako je bilo govora da će u Federaciji BiH doći do povećanja penzija za 3,2% još uvijek nema nikakvog garanta da će do bilo kakvog pomaka ipak doći.

Imajući u vidu životne troškove koji se iz mjeseca u mjesec povećavaju dok penzije godinama ostaju nepromijenjene, Rapa ističe da bi penzioneri vodili život dostojan čovjeka, neophodno je da dođe do povećanja od 10% jer su u tolikoj mjeri u posljednja 3 mjeseca povećani troškovi života ( potrošačke korpe i energenata).

Haber podsjeća da državne kompanije Zavodu PIO/MIO FBiH duguju skoro 600 miliona KM po osnovu neuplaćenih doprinosa zbog čega je penzioni sistem u Federaciji iz godine u godinu u nezavidnom položaju.

„ Mi iz naših penzija i iz doprinosa izdvajamo oko 250 miliona KM na godišnjem nivou za podmirenje takozvanih socijalnih penzija. To su one penzije koje nisu dostigle nivo od 326 KM, a prosječna socijalna penzija je 180 KM. Sve između 180 KM i 326 maraka ide na naš teret. To Vlada mora preuzeti, jer se svugdje u svijetu to plaća iz budžeta“ pojasnio je Rapa.

Iz Saveza penzionera FBiH posebno negodovanje izrazili su zbog odugovlačenja usvajanja novog zakona o PIO, jer se penzioneri svaki mjesec dovode u težu situaciju.

Haber ističe da je prošle sedmice Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, dao zeleno svjetlo za usvajanje reformskog zakona o PIO/MIO te izmjene Zakona o radu. Ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača u izjavi za Avaz potvrdio je da bi Predstavnički dom mogao zasjedati 25. aprila, a Dom naroda dva dana kasnije, te u konačnici usvojiti oba ova zakona.

Haber.ba podsjeća da novi zakon o penzijsko – invalidskom osiguranju u FBiH predviđa napuštanje sistema međugeneracijske solidarnosti i garantuje pravovremenost isplate penzija, bez obzira na priliv sredstava od doprinosa, i to kroz uvođenje trezorskog poslovanja.

Novi zakon o PIO usklađuje i penzije prema rastu troškova života i to sa ciljem da se kod penzionerske populacije održi realna kupovna moć u skladu sa troškovima života.

Advertisements

loading...

Facebook komentari