U zgradi Parlamentarne skupštine u toku sastanak o setu zakona o akcizama

Predstavnici državne i federalne vlasti sastali su se s zastupnicima Predstavničkog doma PS BiH, Sadikom Ahmetovićem i Šemsudinom Mehmedovićem,kako bi razgovarali o setu zakona o akcizama.

Cilj sastanka jeste da njih dvojica “promijene” mišljenje o zakonu za koji na prošloj sjednici nisu htjeli glasati.

Podsjetimo, razmatranje prijedloga po hitnoj proceduri na prošloj sjednici PS BiH nije usvojeno jer je 19 poslanika bilo ‘za’, 19 ‘protiv’ i 1 ‘suzdržan’. Među ‘protivnicima’ su bili i zastupnici SDA – Šemsudin Mehmedović, Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović.

Danas će biti održan i sastanak u Vijeću ministara BiH gdje će biti prezentovani prijedlozi da nakon usvajanja Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH ne dođe do povećanja maloprodajne cijene nafte, sve dok se cijena na berzi ne poveća najmanje za 20%. Ako i dođe do povećanja cijena Agencija za zaštitu potrošača sa vladama terba kontrolirati formiranje cijena nafte u maloprodaji, kako ne bi došlo do povećanja cijena osnovnih proizvoda potrebnih za život ljudi u BiH; da Razliku cijene od povećane akcize (10+5 pf) usmjeri za poticaj poljoprivredi (plavi dizel), za što se zadužuju entitetska ministarstva poljoprivrede; da se u roku od 90 dana usvoji Zakon o poticanju poljoprivrede u FBiH; da se pokrene reforma javne uprave; da se predloži akcioni plan za finansijsku održivost i ekonomsku stabilnost budžeta svih nivoa, bez zahvatanja kredita MMF-a te da se angažuju domaći i svjetski stručnjaci da se u roku od 6 mjeseci uradi strategija razvoja BiH.

