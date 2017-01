Šta znači usniti: Da ste žena, homose*sualac, gojazni…

GOJAZNOST – simbolizira povećanje imetka. Ko sanja da je gojazan povećaće mu se imetak.

Rečeno je: Ako neko sanja da čini blud, to znači da on nekoga ili neš­to pronevjerava, a rečeno je da to može simbolizirati i odlazak na hadž. Rečeno je da sanjanje činjenja bluda sa ženom nekog poznatog čovjeka simbolizira tra­ženje i priželjkivanje imetka tog čovjeka. Ko sanja da čini blud sa nekom mla­dom ženom – to znači da on ulaže imetak u neki siguran posao u kojem neće izgubiti imetak. Ko sanja da je nad njim izvršena kazna za blud to znači da će se okoristiti razumijevanjem i znanjem u vjeri ako je čovjek od nauke, ili da će ojačati upravu ako je upravitelj.

PODVOĐENJE – Ko sanja da je sastavio bludnika i bludnicu ne vidjevši pritom bludnicu, to znači da on uzvikujući prodaje svoju robu koju ne može da proda.

OPONAŠANJE MUŠKARCA – Ako žena sanja da na sebi ima mušku odjeću i izgled, to znači da će se njeno stanje popraviti ako taj njen izgled nije prelazio nor­malnu granicu, a ako je prelazio normalnu granicu, njeno stanje će se izmijeniti uz strah i žalost. Ako žena sanja da se preobrazila u muškarca, to simbolizira ne­ko dobro njenom mužu.

OPONAŠANJE ŽENA – Ako muškarac sanja da oponaša žene, to znači da će ga za­desiti užas i žalost. Ko sanja da gleda sramno mjesto svoje ili neke druge žene pogledom punim strasti ili da dohvaća ženino sramno mjesto, to znači da će on imati nepoželjnu trgovinu. Ko sanja da posmatra golu ženu a da to ona ne zna to znači da će činiti omaške i poskliznuća.

HOMOSE*SUALNOST – Neki vele da homose*sualnost u snu simbolizira pobje­du nad neprijateljem obzirom da mladić simbolizira neprijatelja, a neki vele da to znači da će snivač osiromašiti i izgubiti imetak, pišu “Novi horizonti“.

