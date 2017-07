Novak Đoković: “Bog mi je poslao signal i rekao da moram odmoriti”

“Operacija nije neophodna, čak i hirurzi ne preferiraju da se operišem. Nikada se nisam operisao niti želim da se operišem. Imam vremena na pretek da se prirodnim procesom izliječim”, rekao je Đoković, javlja Anadolu Agency (AA), te dodao:

“Igrat ću sigurno u prvoj sedmici naredne godine”.

Đoković je istakao da je pred njim nekoliko mjeseci odmora, oko dva mjeseca bez igre i reketa.

“Svi stručnjaci specijalisti iz obje sfere medicine su prosto rekli da je prirodno da pauziram i preferiraju pasivno-aktivnu rehabilitaciju jačanje strukture muskulature kako bi se rasteretio lakat. Predstoji mi period iscjeljivanju ove povrede, jačanje tijela. I radujem se, sa vedrije i pozitivne strane želim sve gledati. Nije bilo lako donijeti ovakvu odluku, da preskačem pola godina, odnosno da ću odsustvovati sa zvaničnog ATP Toura šest mjeseci”, kazao je Đoković, naglasivši:

“Imat ću vremena da sastavim tim koji će biti uz mene od priprema do početke sljedeće sezone, da usavršavam određene segmenta igre i da se bez žurbe posvetim procesu napredovanja. Andre Agassi, prvi trener, pristao je da ostane uz mene. To me raduje i zahvalan sam mu. Bit ćemo na vezi i jedva čekam da stanemo opet na teren kako bih se vratio još jači. Kada je u pitanju ostatak kondicionog trenera trebam da pronađem i više ih je u opticaju. Mario Ančić kao drugi trener je prioritet. Još nije donijeta odluka sa njegove strane, jer je trenutno u drugoj sferi života, bavi se finansijama i živi u New Yorku. Treba mu vremena da se odluči želi li se vratiti tenisu. Ukoliko odgovor bude negativan ima još nekoliko ljudi u opticaju, ali sa njima još nismo pričali jer je Mario prioritet”.

Đoković je rekao i da je “tenis jako zahtjevan sport, s maksimalno tri do četiri sedmice odmora u sezoni bez reketa”.

“Bog mi je poslao signal u vidu povrede i rekao mi sad moraš da odmoriš”, smatra Đoković.

Najbolji srbijanski teniser je rekao kako će on i supruga u naredna dva mjeseca po drugi put postati roditelji.

“To mi je najveći fokus u životu. Imat ću vremena za porodicu u narednom periodu i bit ću svo vrijeme uz svog sina i suprugu”, između ostalog, poručio je Đoković na današnjoj vanrednoj press konferenciji.

