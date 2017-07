Preminuo bivši australijski teniser: Doktori mu otkrili neizlječivu bolest, umro u roku od 20 dana

Doohanu je prije 20 dana dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza (ALS) ili Lou Gehrigova bolest. Ona pripada grupi neuroloških bolesti, a zahvata gornje i donje motorne neurone. Jedna je od najčešćih bolesti motorike, prenosi “Faktor“…

Australijanac je 1. jula proslavio 30. godišnjicu pobjede nad Borisom Beckerom u drugom krugu Wimbledona, koja se tada smatrala jednom od najvećih senzacija u historiji čuvenog turnira.

RIP mate! You were the better player …#PeterDoohan pic.twitter.com/97I3wKF7Uo

— Boris Becker (@TheBorisBecker) July 22, 2017