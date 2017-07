Čilić: “Mogu biti broj 1”

“Emocije su se ipak malo slegle i lakše mi je prihvatiti jučerašnji dan. Ipak, i dalje ostaje gorak okus u ustima. Ono što sam jučer prošao i proživio bilo je zbilja teško, pogotovo znajući koliko sam truda uložio da dođem do finala, da pokušam osvojiti Wimbledon”, rekao je Marin koji je i dalje šest igrač svijeta s više od 1000 bodova prednosti ispred Dominica Thiema, prenosi “Index“.

Marin je još od polufinala protiv Sama Querreya imao problema s lijevim stopalom, koje ga je “izdalo” u najvećem meču u karijeri. No unatoč porazu od najvećeg tenisača svih vremena, Čilić je zadovoljan.

“Ponosan sam na sebe i svoj tim. Napravio sam golemi iskorak u svojoj igri, ali u mentalnoj snazi. Ovo je prvi put u karijeri da se osjećam ovako moćno. Cijelu travnatu sezonu sam odigrao fenomenalno, imao sam par teških mečeva, ali sa svime sam iznimno zadovoljan. Žao mi je i radi moje ekipe, znam što su prošli sa mnom, a žao mi je i radi svih navijača u Hrvatskoj. Nadao sam se da mogu pružiti najbolji mogući meč u najboljem mogućem trenutku, ali to je dio sporta. Prihvaćam to na pozitivan način i siguran sam da ću sebi dati priliku da opet igram za naslov u Wimbledonu”, rekao je Marin i dodao da je primijetio da ga drugi igrači gledaju na potpuno drukčiji način.

It was an amazing journey on this year's @Wimbledon! Congratulations to @rogerfederer and a HUGE #ThankYou to my #TeamCilic! #NeverGiveUp pic.twitter.com/eVhRf9OySm

— Marin Cilic (@cilic_marin) July 16, 2017