Damir Džumhur: “Ne zamjeram sebi na porazu”

Džumhur je rekao kako je Haase odigrao izuzetno dobar meč.

Advertisements

“Haase je igrao stvarno odličan meč, pogotovo do 4:1 u trećem setu. Po meni je igrao odlično, do sad ga nisam vidio u ovakvom stanju, a igrali smo prije samo mjesec dana u Dubaiju. Po meni je nevjerovatno šta je pogađao danas, izdvojio bih prvi set, na 5:5 je napravio break i okrenuo meč u svoju korist. Uspio sam da se vratim, on se vjerovatno opustio malo, iskreno nisam očekivao da ću se vratiti do petog seta. Imao sam potpunu kontrolu kasnije, ali koliko god da sam fizički spreman potrošio sam dosta snage na prva dva seta. Peti set je Haase odigrao odlično, mislim da sam igrao dobro i borio sam se do kraja i ne mogu sebi previše da zamjerim. Nismo mogli previše da utječemo na suđenje, pokušao sam da se što manje nerviram, ne vjerujem da je suđenje previše utjecalo. Mislim da smo pokazali da možemo dobro igrati protiv dobrih timova i boriti se za Svjetsku grupu naredne godine”, rekao je Džumhur.

On je kazao da su Holanđani previše vršili pritisak na suca i supervizora.

“Osjećali su se kao da su oni domaćini i htjeli su kontrolu nad svim. Nije mi se svidjelo što kapiten komentariše svaki drugi poen i to je jedini razlog što sam se bunio”, dodao je Džumhur.

Tomislav Brkić, kapiten-igrač bh. tima, rekao je kako Holanđani imaju dosta bolje rangirane igrače i da je to jedan od razloga za pobjedu.

“Realno, Holanđani imaju bolje rangirane igrače i u singlu i u dublu. Šanse su nam bile 50-50, a Damir je nakon 2:0 vratio rezultat. Ostajemo u Grupi 1 što nam je bio cilj, pa ćemo se naredne godine boriti za ulazak u Svjetsku grupu”, rekao je Brkić.

Mirza Bašić izjavio je kako je i njemu iznenađenje dobra igra Robina Haasea.

“Mislim da smo i prvi dan odigrali dobro, dao sam svoj maksimum prvog dana. Damir je odigrao dobro protiv De Bakkera. U dublu smo dali sve od sebe, ali nije išlo. Damir je igrao dobro današnji meč, ali Haasea nismo vidjeli nikada ovako da igra”, rekao je Bašić.

Bh. teniser je rekao da osjećaju malo razočaranje, jer su vidjeli da mogu.

“Da je Damir dobio, bilo bi 2:2, pa bi mogli ići dalje. Nadamo se sljedeće godine i vidjet ćemo naredne godine ko će nam biti protivnici u ovoj grupi. Ova godina, takva je kakva je, da je Damir dobio ovaj meč bilo bi između Tome i mene da igramo, ali ne bi bilo realno da Tomo igra taj meč jer je sjedio danas na klupi. Nadamo se da će se to riješiti do sljedećeg puta”, rekao je Bašić.

Nerman Fatić rekao je kako se Džumhuru na današnjoj igri može samo čestitati.

“Damir je odigrao izvrstan meč u petak, Mirza je u dublu bio dosta blizu. Za današnji meč se može Damiru samo čestitati i ne možemo mu ništa prigovoriti, odigrao je sjajan meč”, rekao je Fatić.

Holandija je došla do rezultata 3:1 u ukupnom poretku te time omogućila prolazak dalje na putu prema Svjetskoj grupi Davis Cupa.

Nakon rezultata 5:7, 3:6, 7:6, 6:2, 4:6 i skoro četiri sata borbe, bh. selekcija poražena je u okviru 2. kola Grupe I Euroazijske zone Davis Cupa.

Nakon rezultata 3:1 odlučeno je da se peti meč, Mirza Bašić protiv Thiemo De Bakkera neće ni igrati.

Advertisements

loading...

Facebook komentari