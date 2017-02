ĐOKOVIĆEV SIN DOŽIVIO NEZGODU: Noletovi roditelji hitno odletjeli za Monako!

Mališan se igrao u domu u Monte Karlu, gde Đokovići godinama žive, kada je pao i povredio ruku.

Advertisements

– Stefan je vozio mali, dečji bicikli na stazi u blizini njihove kuće u Monaku. Iako je Novakova supruga Jelena sve vreme motrila na njega, on je pao s bicikla. Plakao je mnogo, pa ga je Jelena odmah odvela kod lekara. Pregledom je ustanovljeno da nema preloma, ali je Stefanu ipak stavljen gips na ruku iz preventivnih razloga. Već sledeće nedelje će mu skinuti gips – kaže za “Kurir” izvor blizak Đokovićima.

On kaže da se Nole šali sa Stefanom kako je to njegova prva sportska povreda. Novakovi roditelji Srđan i Dijana su odmah rezervisali let za Monte Karlo.

– Jelena im je javila šta se desilo, a oni su samo rekli “stižemo” i krenuli za Monako kako bi bili uz Stefana – završava izvor.

Advertisements

loading...

Facebook komentari