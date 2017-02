“Mnoge teniserke vole djevojke”

“Živimo na planeti sa šest milijardi ljudi, tako da dâ – u postoji mnogo djevojaka koje vole djevojke. Ima ih i u Top 10. Neke od njih su Rene Stabs, Lisa Rejmond, Eleni Danilidu, Frančeska Skijavone, Johana Larson… Australijanka Kejsi Delakva ima i bebu sa svojom djevojkom, dok Karla Suares Navaro putuje na turnire, a i živi, sa djevojkom. Ima ih možda četrdesetak”, rekao je Bjučkova za ‘Eurosport’.

S druge strane, Ruskinja ističe da se u pojedinim trenucima osjetila neprijatno, iako nikada nije prisustvovala razmjenjivanju nježnosti između dvije koleginice u svlačionicama, pišu “Nezavisne“.

“Nisam nikada vidjela da se neke dvije djevojke ljube ili razmjenjuju nježnosti, ali je primjetno da nešto postoji kada ste zajedno u svlačionci s njima. To nije nimalo prijatno jer vas konstantno gledaju. To me zaista frustrira, pošto me stvarno ne zanima ko spava s kim. Nema potrebe da imamo bilo kakav kontakt – ne dirajte me, ne dodirujte me, ne gledajte me i ne petljajte se u moj privatni život”, dodala je Ekatarina i potom se osvrnula na neke kolege koje, prema njenom mišljenju, ne vode sportski život.

“David Ferer je ranije pušio gotovo paklu cigareta dnevno. Neke belgijske igračice takođe puše, i to ne samo kada piju, nego na svakodnevnoj bazi. Oduvijek sam bila zapanjena time jer smatram da je to pogrešno, a one su pored svega toga igrale bolje od mene”, zaključila je tridesetjednogodišnja Ruskinja.

