Nadal nakon pet setova savladao Zvereva i otišao u 1/8 finala

U drugom duelu dva tenisera Španac je došao do druge pobjede nakon velike borbe. Mladi Nijemac Zverev imao je dva puta prednost u setovima, ali nije uspio doći do pobjede. Vjerovatno je na to uticala i povreda butnog mišića, a iskusni Nadal je to odlično iskoristio, piše “SCsport“.

Prvi set je otišao na stranu Zvereva koji sa jednim breakom dolazi do vodstva od 1:0. Na isti način, u drugom setu, Nadal je došao do izjednačenja u setovima. Tie break je igran u trećem setu, gdje su oba tenisera čuvala svoj servis do samog kraja. Zverev je bio prisebniji i sa 7:5 u tie breaku došao do prednosti od 2:1 u setovima.

Opet je jedan break bio dovoljan Nadalu da u četvrtom setu poravna rezultat na 2:2, a u petom je konačno prelomio meč i sa tri breaka došao do pobjede od 6:2.

U narednom meču Nadal će za plasman u 1/4 finale igrati protiv boljeg iz duela Monfils – Kohlschreiber.

