Džumhur: “Bilo je previše sudijskih grešaka da bih pobijedio Troickog”

“Nažalost, za mene je završen Australian Open. Rekao sam da ovo nije dobar žrijeb, da će biti težak meč. Nije moglo biti neizvjesnije, bilo je u pet setova. Nisam igrao koliko je bilo potrebno da se dobije Viktor Troicki. Igrao sam veoma stisnuto u prva dva seta, i onda kada sam osjetio da mi igra dolazi, treći i četvrti odigrao sam odlično. I rezultat od 6:2, 6:2 govori o tome. Imao sam tada potpunu kontrolu nad mečem. Bio sam dominantan u tom dijelu meča.

No, prva dva seta oduzela su mi puno snage i u petom sam, kada je najviše trebalo, malo popustio. Međutim, igrao sam i u petom setu dobro, po mnogima bolje od Viktora, ali nisam uspio da pobijedim. Na kraju bila je i sudijska odluka koja je zaista mnogo uticala na daljnji tok meča. Jako žalosno”, izjavio je Džumhur, te kako javlja Anadolu Agency (AA), naglasio:

“Iznenađen sam pojedinim medijima koji pišu da sam taj koji non-stop radi probleme na terenu. Ti ljudi malo znaju o tenisu, a pričaju o mom tenisu. To nema nikakvog smisla. Igrao sam treću godinu na glavnom turniru Australian Opena i igrati na ovakvom turniru je velika stvar.

Igrao sam protiv igrača koji je u top 30 i došao do petog seta. Bilo je previše sudijskih grešaka, puno više na moju stranu, s tim će se složiti i sam Viktor Troicki. Kada je došlo do katastrofalne sudijske greške na 3:3 u petom setu morao sam reagovati (burno protestovao kod glavnog sudije meča, op.a.). Tada sam dobio ‘penalty poen’ protiv svih pravila ATP-a. To su stvari koje se ne bi smjele dešavati. Bio sam poslije meča sa ljudima iz ATP-a. Sudija će se kazniti. To što je uradio nije smio uraditi”.

