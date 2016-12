Šokantne tvrdnje: Žele ubiti mene, porodicu i djevojku jer gube novac na mojim mečevima

”Pojavljuju se situacije koje prelaze granicu i nisu prihvatljive. Toliko su me puta izvrijeđali… To nikad niste vidjeli. Lično se mogu suočiti s time, ali kada se prenesu na moju porodicu i djevojku, onda je to znak da su stvari otišle predaleko”, kazao je Groth koji je obrisao svoj profil na Facebooku, te potom dodao:

”U šoku sam. Nikad nisam vidio nešto slično. Ja dobivam prijetnje smrću, ali mojoj djevojci prijete da će je ubiti i zlostavljati. Kladioničari mogu izgubiti na mom meču 50 dolara, ali ja sam ove godine izgubio jako puno neizvjesnih mečeva i sigurno je da meni vrijede više od tih 50 dolara. Kladioničari ne razumiju ono što prolazimo mi teniseri”, pišu “Sportske“.

