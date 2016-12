Đoković u prva tri mjeseca svega četiri turnira, Federer na Hopman kupu

Od početka godine, pa sve do kraja marta, Đoković planira da odigra svega četiri turnira, i to samo one najvažnije. To nije praksa na koju nas je Đoković navikao, ali to je jedan od načina na koji srbijanski teniser želi doći do broja jedan, piše “SCsport“.

U drugoj polovini 2016. godine srbijanski teniser je odigrao svega nekoliko dobrih turnira, pa je tako ispustio ogromnu prednost na vrhu ATP liste i predao “tron” Andyju Murrayu. U 2016. će braniti ogroman broj bodova na startu, pa povratak na prvo mjesto gotovo i nije moguć sve do aprila ili maja.

Godinu će početi na ATP turniru u Dohi gdje brani titulu, a onda i na prvom Grand Slam turniru u Australiji. Kompletan februar će propustiti, a onda će igrati na prva dva Mastersa u Indian Wellsu i Miamiju.

Također, Đoković će propustiti i prvi Davis kup meč 2017. godine kada Srbija igra protiv Rusije, što nije izazvalo oduševljenje kod srbijanskih navijača.

Nova sezona u tenisu počinje već prvog dana 2017. godine. Tradicionalno, sezonu otvaraju ATP turniri u Aucklandu, Dohi i Chennaiju, ali se uporedo igra i ATP Hopman kup reprezentacija u Australiji. Osam ekipa sastavljeno od ženskog i muškog člana će se boriti za ovaj prestižni naslov, a na turniru će nastupiti i Roger Federer u timu Švicarske.

