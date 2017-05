BH trkači sada mogu da trče za one koji ne mogu

Ove godine nema razloga da ne učestvujete na Wings for Life World Run. Za sve one koji nisu uspjeli da se prijave za utrku u Zadru ili Ljubljani ili na nekoj od 35 lokacija u svijetu evo šanse da u nedjelju zajedno sa Univerzitetom Sarajevo trčite za one koji ne mogu.

Svojim učešćem u ovoj globalnoj utrci i vi možete pomoći u pronalasku lijek za ozljede leđne moždine, bez obzira gdje se nalazili u nedjelju, 7. maja, uz Wings for Life World Run App Run.

Trčati možete individualno ili timski, a kako učestvovati na ovoj Wings for Life World Run APP utrci u Sarajevu, provjerite na linku.

Doktori kažu kako nekada nije postojao lijek za većinu bolesti/povreda, pa tako da je samo pitanje dana kada će se pronaći i za povrede kičmene moždine. Fondacija Wings for Life već godinama prikuplja sredstva za istraživanje, a 2014. godine su došli na ideju kako da pokrenu cijeli svijet da bi se čuo glas onih koji ne mogu trčati.

Wings for Life World Run je specifičan format utrke na kome mogu učestvovati i profesionalci, rekreativci i oni koji se trčanjem nikada nisu bavili. Na svih 35 lokacija na 6 kontinenata takmičari krenu trčati u istom trenutku. Nema veze što je kod nekih ponoć, a na drugom kraju svijeta podne. Pola sata nakon što trkači startaju, sa starta kreće i vozilo (presretač – Catcher Car) na svih 35 lokacija. Presretači sustižu trkače i tako ih eliminišu iz utrke. Pobjednik je trkač i trkačica koji zadnji trče ispred presretača. Pored svjetskih pobjednika u ženskoj i muškoj konkurenciji koji dobijaju nagradu put oko svijeta, postoje i pobjednici na svakoj od 35 lokacija koji dobiju nagradu da biraju na kojoj od više od 30 lokacija žele da se utrkuju naredne godine.

Ove godine se četvrti put za redom organizuje ovaj svjetski spektakl, a bh. trkači u velikom broju posjećuju nama najbližu lokaciju u Zadru u Hrvatskoj. Za sve one koji nisu uspjeli otići u Zadar, šansa da trče sa aplikacijom i na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu, u nedjelju 7. maja sa početkom u 13h, a više informacija na linku.

