Fury samouvjeren: “Anthonyja Joshuu pobijedit ću i s rukom iza leđa”

Joshua je pobjedom nad Klitschkom osvojio tri pojasa svjetskog prvaka, a Fury vjeruje da će mu s lakoćom oduzeti sve te pojaseve, piše “CdM“…

“Stilovi čine borbe, ali siguran sam da mogu da pobijedim Joshuu boksujući jednom rukom vezanom iza leđa”, kazao je Fury za “Sky Sports”.

Smatra da nijedna druga borba osim njega i Joshue ne bi bila vrijedna titula.

“Postoji samo jedna borba, najveća na svijetu i to svi znaju. To je meč teškaša, između mene i Anthonyja Joshue, nikog drugog. Samo jednu borbu svijet želi da vidi i ovdje sam, ja sam linearni šampion, još sam broj jedan na svijetu i to svi znaju. Svi smo vidjeli u kakvoj je situaciji bio protiv Klitschka, ali Klitschko mene nije mogao ni da udari”, dodao je Fury.

