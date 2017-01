Njemci žele da izbace Ruse sa OI 2018. i 2020.

On zahtijeva da se to učini ako se utvrdi da su ruski čelnici znali za sistemski doping koji je navodno finansirala i prikrivala država. On je njemačkim medijima rekao da bi zabrana učešća ruskim sportistima na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu 2018. i na Ljetnim igrama u Tokiju dvije godine kasnije, poslala “jasan signal” nulte tolerancije na doping, piše “B92“.

Ukupno 12 ruskih osvajača medalja na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju optuženi su da su imali koristi od šeme prikrivanja dopinga. Istražitelji Svjetske antidoping agencije (WADA) optužili su rusku vladu i čelnike Antidoping agencije te zemlje da su napravili i vodili šemu prikrivanja dopinga, ali ne i Olimpijski komitet Rusije (ROC). Herman je rekao da bi, ako dalje istrage potvrde da je ruska vlada finansirala i prikrivala doping i pokažu umiješanost ROC, bilo razumno da Međunarodni olimpijski komitet (MOK) suspenduje Rusiju sa Igara 2018. i 2020. godine.

Predsjednik MOK Tomas Bah bio je Hermanov prethodnik na čelu njemačkog olimpijskog komiteta. “Ako neko prekrši povelju MOK na tako jasan način, onda mora da dobije najstrožu kaznu”, rekao je Herman i dodao da mu je teško da zamisli da ROC nije znao za šemu masovnog dopinga. “To se čini teško zamislivim za sportsku organizaciju u zemlji kakva je Rusija”, naveo je Herman.

loading...

Facebook komentari