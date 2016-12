Amel Tuka nakon DVANAESTE doping kontrole u ovoj godini: Svaki put bio “čist”

Tuka se nalazi u Veroni gdje trenira. Kaže da se osjeća dobro, te da mu doping kontrole ne smetaju. Ipak, želio da svi sportisti imaju jednak tretman, piše Anadolu Agency.

“Ovo je 12. doping kontrola u 2016. godini i čim sam jutros čuo zvono, znao sam o čemu se radi. Na to gledam kao činjenicu da ljudi koji vrše doping kontrole samo rade svoj posao. To nije nikakav problem. Uvijek sam za to da trebaju postojati kontrole, ali da ih imamo svi ravnomjerno i isto. Da se svi kontrolišu ovako redovno, to bi bila prava stvar i za sport općenito, a pogotovo za atletiku”, istakao je Tuka.

Kontrole na doping mu ne smetaju u trenažnom procesu, ali predstavljaju problem u vrijeme sezone kada mnogo putuje na takmičenja.

Amel Tuka kao finalista Evropskog prvenstva u atletici koje je održano u Holandiji ovog ljeta bio je podvrgnut doping kontroli na dan trke, zbog čega je uslijedila žalba Atletskog saveza Bosne i Hercegovine.

Rezultati svih dosadašnjih doping kontrola za Amela Tuku bili su negativni, odnosno, najbolji bh. atletičar je uvijek bio “čist”. Objasnio je da ukoliko u roku od 15 dana ne dođe nikakav dopis u kojem se traži ponovno testiranje, to automatski znači da je sportista negativan na doping.

