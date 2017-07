Vujošević: “Odnos igrača i njihov potencijal daju nam razlog za optimizam”

Poslije velikih problema sa odazivom igrača u dres sa državnim grbom selektor Duško Vujošević je jako zadovoljan onim što je potpuno “renovirana“ reprezentacija uradila tokom skoro mjesec dana priprema i umjereni je optimista pred prvu zvaničnu utakmicu na klupi bh. tim.

Istovremeno Vujošević je svjestan da mladi momci, koji su odlučili da dođu na pripreme, tokom kvalifikacija mogu ispoljiti neiskustvo, tako da u ovom trenutku nije mogao procijeniti gdje je njihov domet u pretkvalifikacijama.

“Blizu smo prvih zvaničnih utakmica, ne volim da se vraćam u nazad, ali moram reći da smo svi bili iznenađeni, uznemireni i veoma zabrinuti sa brojem otkaza za ovu akciju. Međutim, ovi momci koji su tu pokazali su ogroman entuzijazam i sjajan odnos prema reprezentaciji. Pokazali su veliku želju da dobijaju utakmice. Za to su naporno radili svaki trening i u nekim uslovima, koji se tek poboljšavaju, dali svoj maksimum. I vrijeme kada se održavaju pripreme zahtijeva određenu žrtvu, ali su ovi momci i to prihvatili. Pošteno su radili, tako da s jedne strane ne treba izgubiti vezu sa realnošču i treba biti svjestan da smo dobro oslabljeni, da se svuda igra košarka i da nema više unaprijed dobijenih utakmica. Ovi momci po svom talentu, ponašanju i perspektivi, a oni su jedini koji su pokazali da su spremni da igraju za BiH, zaslužuju pažnju”, kazao je Vujošević.

Selektor bh. tima dodao je da nikoga ne treba optuživati, nego ostaviti otvorena vrata da neko ko promijeni svoj odnos i mišljenje, može da bude u reprezentaciji BiH. Potom je objasnio na čemu zasniva svoj umjereni optimizam pred start zvaničnih utakmica.

“Odnos igrača i njihov potencijal daju nam razlog za optimizam. Kada su u pitanju seniorske kvalifikacione utakmice nosimo breme neiskustva. Međutim, ovi momci zaslužuju podršku, jer su mladi i lomljivi, a nekim svojim odnosom na treningu i između treninga pokazali su posvećenost tom poslu. Kod mene su stvorili obavezu da se istolerišu neke greške koje su posljedica njihovih godina i stepena takmičarskog iskustva. Sport je interesantan jer nije predvidiv, a kada je u pitanju ovako mlada reprezentacija onda je ona još manje predvidiva od samog sporta. Idemo utakmicu po utakmicu. Prvo nas čeka Švedska, koja ima dobar i iskusan sastav. Na svom terenu su favoriti, ali idemo sa dobrom energijom i daćemo svoj maksimum, a vidjećemo za šta će to biti dovoljno. Bilo bi odlično kada bi tamo napravili neki dobar rezultat. No, ako ekipa da svoj maksimum i odigra dobru utakmicu i to će za mene biti pobjeda”, jasan je Vujošević.

Istakao je da pretkvalifikacije dočekuju bez alibija zbog situacije i da žele da ta priča dobije takmičarski uspjeh, jer je počela da se stvara nova reprezentacija BiH.

Novi kapiten bh. reprezentacija Adin Vrabac kazao je da je jako zadovoljan onim što su on i saigrači, zajedno sa stručnim štabom, uradili u proteklih skoro godinu dana.

“U timu je dobra atmosfera, skoro mjesec dana dobro radimo i treniramo. Mislim da se to već polako isplaćuje, a nadam se i dobrim rezultatima. Za Švedsku se spremamo, oni nas dobro poznaju i sigurno će se također dobro pripremiti. Mislim da ćemo imati potrebnu energiju da se pokažemo i odigramo maksimalno”, rekao je Vrabac.

Markus Lončar, mladi košarkaš bh. tima također, je istakao sjajnu atmosferu koja vlada u reprezentaciji.

“Ove utakmice koje smo igrali većinom smo dobijali u drugom poluvremenu što pokazuje da smo dobro fizički spremni. Igramo sa Švedskom i bilo bi dobro i lijepo da ostvarimo pobjedu, koja bi nam olakšala put u pretkvalifikacijama”, kratko je kazao Lončar.

Košarkaški savez BiH danas je potpisao četverogodišnji ugovor sa Haskysportom, proizvođačem sportske opreme No1.

Sejo Bukva, potpredsjednik KS BiH i Edin Goran, direktor Haskysporta istakli su da su izuzetno sretni zbog novog nastavka saradnje, koja će osigurati svim bh. košarkaškim selekcijama kvalitetnu opremu u naredne četiri godine.

Utakmica prvog kola grupe A pretkvalifikacija za SP između Švedske i BiH igraće se u srijedu, 2. augusta, u Norrkopingu u Stadium areni sa početkom u 18 sati.

BiH se nalazi u grupi A pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u kojoj su osim Švedske još Slovačka i Armenija.

Nakon gostovanja Šveđanima, bh. tim će 5. augusta u dvorani “Mirza Delibašić“ sa početkom u 20 sati u drugom kolu ugostiti Slovake.

Plasman u kvalifikacije ostvariće dvije prvoplasirane reprezentacije.

