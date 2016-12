Juniori nemoćni protiv Španije – Na Svjetsko prvenstvo preko kvalifikacija!

Španija je otvorila utakmicu sa dva poena Martineza, ali ubrzo Talić pogađa trojku i dovodi našu reprezentaciju u vodstvo. Naši momci su zatim zaredali dobru seriju, ali Španci izjednačuju na 12:12. Do kraja prve dionice, Španci su bili bolji, te su na kratku pauzu pred drugu četvrtinu otišli sa rezultatom 21:16, piše “Source“…

U nastavku utakmice, naši dečki su pravili dosta grešaka i dosta loše stajali u odbrani, što su Španci iskoristili jako dobro, te povećali svoju prednost, koja je u jednom trenutku išla i do osam poena. No, do kraja prvog dijela utakmice, naša selekcija se poenima Čampare, Muse i danas odličnog raspoloženog Talića, uspjela vratiti u igru, smanjivši prednost Španaca na četiri poena. Na pauzu pred drugi dio utakmice su otišli pri rezultatu od 38:34.

Treća četvrtina je odmah na početku donijela povećanje prednosti na plus osam za Španiju, koja je veći dio ovog dijela utakmice i održavala tu prednost, pa i povećavala na devet razlike. No, svaki put u igru nas je vraćao odlični Talić. A onda je nekoliko minuta bilo bez promjena, na semaforu je pisalo 50:45 za Špance. Do kraja treće dionice, nije bilo nekih većih promjena, a Španija je uspjela zadržati prednost, pred posljednju četvrtinu. Rezultat je glasio 53:49.

U posljednjem dijelu utakmice, naši momci su se i dalje svim snagama nastavili boriti kako bi stigli rezultatski zaostatak, pa su čak u jednom periodu došli na minus jedan. Ali opet, nakon dobre serije, Španija se odvojila na četiri, pet koševa razlike. Samo minut i po do kraja imali su prednost od osam koševa. Do kraja utakmice, ta je prednost rasla, te je rezultat na kraju glasio 77:65.

Najbolji u našim redovima bio je Talić sa 14 poena i Musa sa 13.

