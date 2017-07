Plemićima nedostajalo malo sreće: Zrinjski završio evropsku epizodu

Utakmica u Mariboru je završena rezultatom 1:1, a ukupni rezultat glasi 3:2.

Plemići su poveli u sedmoj minuti utakmice. Todorović je pogodio mrežu Maribora nakon sjajne kombinacije s Bilbijom te je Zrinjski tako pokazao da nije došao s bijelom zastavom u Sloveniju.

Zrinjski je narednu šansu imao u 21. minuti, no Stojkić nije bio precizan. Maribor je poravnao šest minuta kasnije eurogolom Viler. Golman Zrinjskog Kenan Pirić je pogrešno procijenio let lopte, koja je na kraju završila u njegovoj mreži. Plemići su imali inicijativu do kraja prvog poluvremena, ali promjene nije bilo, prenosi “Radiosarajevo“.

Mostarski klub se nije predavao ni u drugom poluvremenu. Todorović i Perišić su imali najbolje panse, no nisu uspjeli postići drugi pogodak.

Maribor je mogao do pobjede u 88. minuti, kada je pokušao Jasmin Mešanović, a koji je u slovenski klub stigao upravo iz Zrinjskog. Konačan rezultat utakmice glasio je 1:1, a slovenski prvak je prošao dalje s ukupnih 3:2.

