Prije dvije godine umrla mu supruga, a sad je doživio novi veliki gubitak

Gospođu Fort u izjavi za medije opisali su kao “predanu majku” i “inspiraciju” te istaknuli kako je čitava porodica shrvana, piše “Index“.

Prije šest mjeseci slavni nogometaš otvorio se u dokumentarcu za BBC i pričao o životu nakon gubitka supruge te zaplakao pred kamerama, ali i priznao da je razmišljao o samoubistvu.

U intervjuu za The Guardian 2014. godine Rio je pričao o divljenju koje je gajio prema svojoj majci.

“Imala je samo 17 godina kad me je rodila, no bila je to jaka djevojka”, rekao je. “Njena majka Irkinja napustila je porodicu kad joj je bilo samo osam godina”, dodao je.

Janice se pojavila i u ranije spomenutom dokumentarcu te bivšem nogometašu nakon gubitka supruge bila velika podrška. Neutješnom samohranom ocu poruke podrške pristižu sa svih strana svijeta.

