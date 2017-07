Partizan i Rijeka ostvarili dobre rezultate u prvim utakmicama drugog pretkola Lige prvaka

Na meču između Partizana i Budućnosti u prvom poluvremenu nije bilo golova, a crnogorski tim nije nijednom uputio šut u okvir gola. U nastavku Beograđani su uspjeli brzo postići dva pogotka.

Prvo je dosuđen penal u 53. minuti iz kojeg je pogodio Đurđević, a zatim je Leonardo u 63. minuti povisio na 2:0. U 78. minuti Alen Melunović, bivši igrač Sarajeva, dobio je priliku u redovima Budućnosti, a odmah nakon ulaska zaradio je žuti karton. Do kraja utakmice nije bilo promjena.

Rijeka je protiv TNS-a već u četvrtoj minuti došla do vodstva. Pogodio je Mišić. Matei je u 69. minuti pogodio za 2:0, a nije bilo promjena do kraja susreta, tako da je to bio konačan rezultat utakmice.

Ranije je Salzburg savladao Hibernians na gostovanju sa 0:3. Golove su postigli Berisa, Hwan Hee-Chan i Minamino, piše “SCsport“…

