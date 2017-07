Dirljiva poruka Begovićevog saigrača za preminulog dječaka Bradleya Loweryja

Iako je mali Bradlay navijao za Sunderland postao je junak i mnogih drugih klubova i njihovih navijača, a zauvijek je promijenio život sada već bivšeg kapitena Sunderlanda i engleskog reprezentativca Jermainea Defoea.

– Maleni moj, jako ćeš mi nedostajati. Hvala ti na nevjerojatnim trenucima, nikad neću zaboraviti kako si me gledao kad smo se prvi put sreli, tu istinsku ljubav u tvojim slatkim očima – napisao je Jermain Defoe, koji je bio dječakov junak i najdraži igrač.

Defoe će od ove sezoni igrati u Bournemouthu, gdje će svlačionicu dijeliti sa Asmirom Begovićem, koji je kao golman Chelseaja na poluvremenu duela sa Sunderlandom primio gol sa bijele tačke poslije Bradleyevog šuta. Tako je i Begović imao udjela u jednoj od posljednjih želja dječaka koji više nije sa nama.

Kad bi dječaku bilo loše, otkrila je majka, Defoe bi došao, a Bradleyu bi se boja vratila u obraze. Poseban odnos imala su njih dvojica.

– Legnemo tako on i ja u krevet, kaže on mami da ugasi svjetlo. Vidim ja njega da uzima dekicu i pokriva nas. I tako zaspimo moj prijatelj i ja – rekao je Jermain Defoe.

Bradleyeva smrt pogodila je Defoea, ali smogao je snage za ovih par rečenica.

– Teško je naći riječi kako bih opisao koliko mi je značio taj malac. Način na koji je izgovarao moje ime, njegovi osmjesi kad mu je prilazila kamera kako bi ga snimila kao malu superzvijezdu. Tvoja hrabrost inspirirat će me do kraja života. Promijenio si me kao čovjeka, Bog te ima u svojim rukama, ali ja te imam u svom srcu. Spavaj mirno, maleni moj, najbolji prijatelju – napisao je Defoe u svom oproštajnom pismu od dječaka po čijem imenu Sunderland razmišlja da nazove jednu od tribina na svom stadionu.

