Šok uoči priprema za novu sezonu: Golman saznao da ima leukemiju, bori se za život

Morao je odmah poći u bolnicu i početi s hemoterapijom, a užasne vijesti saznale su se na medicinskim pregledima igrača uoči početka priprema za novu sezonu, prenosi “Goal“.

Advertisements

Sada ga čeka duga borba za život.

– Svi u klubu su šokirani i tužni. On je naš vrlo važan član i na terenu i izvan njega. Znamo da je on veliki borac i nema sumnje kako ima sve potrebne atribute za pobijediti u ovoj bici. Želimo istaknuti kako smo uz njega i njegovu porodicu i sve korake ćemo zajedno preći. Bit će ovo teška vremena ispred nas, ali on će dobiti najbolju njegu – poručili su iz Wolverhamptona.

Advertisements

loading...

Facebook komentari