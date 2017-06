NAJDRAŽI HAT TRICK: Ronaldo će u ovoj godini postati „trostruki“ tata!

Cristiano Ronaldo navodno čeka treće dijete u ovoj godini, a prvo s djevojkom Georginom Rodriguez, pišu portugalski mediji, a prenosi “Daily Mail“.

Nogometaševa odabranica trudna je već pet mjeseci, a neki mediji pišu i kako se već zna da par čeka djevojčicu.

“Veoma su sretni zbog dolaska djeteta. Svi vole Georginu i zadovoljni su ovom vezom”, rekao je izvor za portugalske novine.

Ove tvrdnje izašle su u javnost tri sedmice nakon što je Ronaldo postao otac blizanaca koje mu je rodila surogat-majka.

Glasine o tome da je Georgina trudna razbuktale su se prošlog mjeseca kada je par snimljen na odmoru na Korziki. Lijepoj 22-godišnjakinji tada se nazirao trbuščić.

Nogometašu će to biti četvrto dijete. On je prvi put postao otac 2010. godine kada je dobio sina koji se također zove Cristiano, no nikada nije otkriveno ko je majka tog dječaka.

Mediji su svojevremeno pisali da je nepoznata devojka zatrudnila poslije noći provedene sa nogometnom zvijezdom, kog je upoznala u noćnom klubu, gde je radila.

Ona je navodno potpisala ugovor u kome se odrekla prava na dijete, obavezavši se da ne smije otkriti svoj identitet i nacionalnost.

