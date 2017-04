Mourinho je s razlogom bio pesimista: Stigle loše vijesti o Zlatanu Ibrahimoviću

Švedski napadač je povrijedio koljeno u finišu utakmice protiv Anderlechta, koju su Crveni vragovi dobili nakon produžetaka i plasirali se u polufinale Evropske lige, piše “Faktor“.

United će u polufinalu igrati protiv Celte, ali Mourinho neće moći računati na najboljeg strijelca svog tima.

I sam Portugalac je sinoć nakon utakmice kazao da nije optimističan glede povrede iskusnog napadača.

Zlatanu Ibrahimoviću na ljeto istječe ugovor sa Unitedom, a postoji mogućnost da je meč protiv Anderlechta njegov posljednji u dresu Crvenih vragova.

Šveđanin je u Manchester United došao kao slobodan igrač iz PSG-a. Stavio je potpis na jednogodišnji ugovor, s mogućnošću produženja saradnje na dodatnu godinu.

Zlatan Ibrahimović je ove sezone za Manchester United postigao 28 golova u svim takmičenjima.

