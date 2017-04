Scena u jednoj noći osvojila planetu: Pogledajte šta mu je napravio Pjanić

I dok je hrvatski napadač u torinskom okršaju samo odgurnuo slavnog Argentinca, zvijezda Zmajeva izvela je u uzvratu pravi “body checking” u jednom visinskom duelu, podmetnula se lukavo ispod Messija i složila ga na pod, pišu “Sportske“…

Skočili su u tom trenutku svi na klupi Barcelone tražeći kaznu za Pjanića, činilo se da je zvijezda Barcelone teže povrijeđena, ali sve je na kraju prošlo bez težih posljedica, ako ne računamo krvavi ožiljak i hiljade objava Messijevog “pada” po društvenim mrežama.

How great you are Leo. I was always great and to me forever #Messi #Barcelona 💪💎👏👏💝 pic.twitter.com/ItDIYIp1eH

— Tayloremma (@Tayloremma12) April 19, 2017