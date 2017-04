Luis Enrique: “Nemamo šta izgubiti protiv Juventusa”

Enrique je istakao da njegov tim u utakmicu ulazi sa idejom da su već eliminisani.

Advertisements

“To znači da nemam šta da izgubimo. Oslobođeni smo svih pritisaka, jer protivnik praktično ima polufinale u džepu. Oni moraju da odluče da li će napadnu ili da se brane, a to je važna odluka. S druge strane mi imamo samo jednu opciju, a to je napada, napada i napada“, kazao je Enrique i dodao:

“Sutra je četvrtfinale Lige šampiona u koje gubimo sa 0:3. Sve je moguće. Možete koristiti i riječ čudo. Bez sumnje možemo nadoknaditi zaostatak. Ne samo to, već je lakše. Protiv Paris Saint-Germaina smo imali 0:4, što je mnogo teže. Siguran sam da ako damo prvi gol, Camp Nou će dati drugi, a treći će doći sam od sebe.“

Strateg Barcelone je naglasio da će njegovom timu za prolaz tima kakav je Juventus biti potrebno da postigne pet golova. Po njemu nije im potrebna perfektna utakmica, nego utakmica u kojoj će biti efikasni.

Revanš susret četvrtfinala Lige šampiona između Barcelone i Juventusa igraće se u srijedu uvečer na stadionu Camp Nou sa početkom u 20.45 sati.

Advertisements

loading...

Facebook komentari