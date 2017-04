Antonio Conte: “Manchester United može biti među četiri u Premier ligi”

Upravo su “plavci“, koji su lider na tabeli, naredni rival “crvenih đavola“, a utakmica će se igrati u nedjelju na Old Traffordu. Conte smatra da United nije odustao od borbe za jedno od prva četiri mjesta, uprkos tom što do Lige šampiona može i kroz Ligu Evrope u kojoj je stigao do četvrtfinala.

“Mislim da Manchester United ima mogućnost da dođe do prva četiri mjesta na tabeli. Siguran sam da igrači Uniteda znaju u kakvoj su situaciji i žele da se bore da stignu do tih pozicija. Nije u redu da se skoncentrišete na samo jednu ‘metu’, kada imate dvije preko kojih možete do Lige šampiona“, rekao je Conte, prenose britanski mediji.

O rivalstvu s Jose Mourinhom, bivšim menadžerom Chelseaja, koji danas sjedi na klupi Manchestera, italijanski trener kaže da tu nema nikakvih problema.

“Nemam nikakvih problema. To je samo sportsko nadmetanje između njega i mene. To je fudbal. Želim pokušati pobijediti sa svojim timom. Oni pokušavaju pobijediti sa svojim timom. Normalno je da bude sukoba tokom utakmice, ali samo sportskih”, zaključio je Conte.

Veliki derbi 33. kola Premier lige između Manchester Uniteda i Chelseaja igraće se u nedjelju s početkom u 17 sati na Old Traffordu.

Na tabeli “plavci” su prvi sa 75 bodova, dok je United peti sa 57 i utakmicom manje.

