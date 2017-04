Asima Osim otvoreno: Kada je Ivica postao trener Željezničara, imala sam dnevno po sto poziva

“Nema tajne za uspješnost braka, jer svi su različiti, ali u našem braku, koji traje već pedeset dvije godine najvažnije je bilo dugo odsustvovanje partnera. Kod nas je bilo specifično, on je imao specifičan posao, on nije radio u kancelariji pa dolazio kući, kod nas je to bilo drugačije. On je mnogo bio na putu i kada se vrati svi se mi poželimo i onda izađemo na večeru, druženje i onda on opet ode na putovanje”, započela je Asima Osim razgovor sa našom novinarkom, piše “Source“.

Kako su uspjeli održati brak ovolike godine i u medijima od njega stvoriti sliku harmonije, Asim kaže kako je ona za to zaslužna.

“Ja mislim da se ne bih mogla navići na svakodnevno viđanje muža pored sebe, jer sam naučila na jedan drugačiji život i djeca su naučila da njega nema kao što mnoga djeca imaju oca pored sebe. Drugu djecu očevi vode na piknik, na godišnji odmor, druženje, odlazak u kino, igralište, park. To moja djeca nisu imala. Moj brak je bio specifičan jer se nismo viđali svaki dan”, govori Asima i naglašava da je upravo to razlog uspješnosti i dugovječnosti njihovog braka.

Da brak sa legendarnim Ivicom Osimom nije bio jednostavan, rekla je naša sagovornica, koja se prisjetila koliko joj je samo puta zagorio ručak dok je trčala da se javi novinarima na telefon i često za sebe u šali kaže da je bila kao Ivicina sekretarica.

“Pedeset i dvije godine svaki dan je bio udaran ako smo u kući, ja sam bila sekretarica besplatna, a mogla sam komotno da imam i ja platu. Kada smo otišli u Francusku on je bio igrač. Tamo je bilo nešto drugačije. Drugačije je biti igrač i popularan i biti trener i biti popularan. To je velika razlika. Kada smo se vratili u Sarajevo nakon osam godina provedenih u Francuskoj to je bio udar. On je tada postao trener Željezničara. Ja sam imala po sto poziva dnevno. Svaki dan mi je ručak izgorio, morala sam trčat da se javim, ali nikada za ovolike godine nisam telefon isključila, nikada nisam imala problema sa novinarima, nikada ništa nije bilo ružno”, prisjeća se gospođa Osim.

“Novinari kao novinari, nikada ne znate ko vas gleda i mnogo toga je bilo na meni da održim naš brak, da to bude jedna harmonija, pa čak i da nije tako, da izgleda kao harmonija. Da djeca budu na svom mjestu, da muž bude kako treba, da i ja budem kako treba. Ja sam mnogo tereta podnijela jer nisam imala muža uz sebe. Mnoge žene danas imaju pomoć od muža, pogotovo mladi bračni parovi, a na meni je bilo sve. On je bio čovjek sa terena za svoje fudbalere trener i učitelj i pedagog i doktor, savjetodavac, sve moguće, on je sa njima bio kao sa svojom djecom iscrpljen, tako da nije imao puno vremena za svoje troje djece, a zato sam ja bila tu za njih”, iskrena je naša sagovornica.

Sama je odgajala djecu i trudila se da ih izvede na dobar put, dok je Ivica radio i posvećivao vrijeme svojim igračima.

“Neka su djeca živa i zdrava, neka su skromna kao što smo i mi i to je veliki uspjeh”, prokomentarisala je.

Ivica i Asima su kroz cijeli svoj život pomagali mnogim ljudima, obzirom da su oboje humanisti i plemeniti ljudi.

“Moj muž je jako dobar čovjek, human i plemenit, on je jako sklon da pomaže ljudima i ja kažem nekada ‘Bože dragi, pa mi sve za drugog, ništa za sebe ne radimo'”, rekla je kroz smijeh Asima Osim, koja nije dozvolila da svjetska slava Ivice Osima, ni njoj, a ni njemu oduzme ni mrvicu skromnosti.

Ivica Osim je prije deset godina imao težak moždani udar, a od posljedica istog se liječi i danas.

“Sada je naš odnos malo drugačiji, Ivica je imao teški moždani udar i on je sada najviše kod kuće i ja sam non stop tu. Sada on i ja sasvim drugi život živimo, djeca su se razišla, ja sam sada sa njim. Imamo unuku od kćerke koja nam puno znači, naša dva unuka su veliki momci, a ona nam je maza i dedina djevojčica, ona nam je razonoda u kući. Sada je sve potpuno drugačije između nas jer je on stalno tu i bolest je u pitanju. Ivica se bori, on je sportaš pa se koliko toliko izvukao, a neko drugi se nebi izvukao da je ovo doživio kao on”, otvoreno govori Asima.

“Sada sam ja ta koja to gura, koja pomažem njemu, uvijek sam pored njega i ne smeta nam što je to tako, mada bi mi bilo drago, kamo sreće da je on zdrav, pa da možemo malo sada u ovom penzionerskom dobu da malo hodamo. On ima stalno pozive od Japana da dođemo, ali to su tako daleke ture da se ja ne usuđujem da krenemo i da on nije pod ljekarskom kontrolom”, rekla je za Source Asima Osim.

Sa Švabom je Asima prošla mnoge lijepe, ali i ne tako lijepe trenutke. Sa njim je ušla u zrelo doba, penzionerske dane, ali i dalje se poštuju i drže zajedno.

“Sve godine našeg braka su imale neku svoju ljepotu, ali njegov posao je uvijek bio pun stresa. Stres je prisutan stalno bio zbog utakmica, jer on ne odlučuje o rezultatu. Vi mislite da će na utakmici biti ljepota, ali to je bio strašan stres, pa ta utakmica prođe pa sutra dođe nova, pa novi stres, pa peti, pa deseti. On kada sjedne na tu klupu, on je to sve sredio kako će biti u utakmici, igrači izađu na teren i sve drugačije. Pa to srce puca. Od tolikih stresova ne treba se ni čuditi šta mu se na kraju desilo. Bude tu ljepota, bude velikih radosti, pobjeda, putovanja, ali posao njegov je bio pun stresa definitivno”, zaključila je naša sagovornica, koja je sa njim sve stresove prolazila.

“Ja za njegov posao često kažem da je to kao optuženička klupa, težak posao za sve trenere, koji su se dali za taj posao onako kako se on davao. On se davao možda i previše, a drugačije se i ne može. U životu sve što radite, ako to volite morate se dati, i zato se on davao i imao rezultate”, otvoreno je rekla za naš portal supruga legendarnog Ivice Osima, Asima Osim.

