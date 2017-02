Švajni spasio život sudiji

Sudija Rafati ispričao je nesvakidašnju priču kako ga je nekadašnji njemački reprezentativac ohrabrio dok je bio u depresiji i spriječio da ponovo pokuša samoubistvo.

Arbitar rođen 1970. godine u Hanoveru trebalo je da 19. novembra 2011. sudi utakmicu između Kelna i Majnca, ali se nije pojavio na stadionu, piše “B92“.

Zamjena za taj susret nije angažovana, a on je pronađen u hotelskoj sobi poslije pokušaja da se ubije i odveden je na intenzivnu njegu.

“Probudio sam se u hotelskoj sobi, bio je to užasan momenat i prva pomisao mi je bila da isplaniram samoubistvo ponovo i da tada odradim posao kako treba. Maltretirali su me prije toga 18 mjeseci. Da budem iskren, ljudi su željeli da me se riješe. Od kada sam pokušao samoubistvo, niko iz Fudbalskog saveza Njemačke me nije kontaktirao, ali jesu kolege sudije“, rekao je Rafati.

On je potom otkrio da je Švajnštajger imao veliku ulogu u njegovom oporavku.

“Bastijan Švajnštajger mi je napisao pismo koje me je mnogo dirnulo. Nije bilo nikakvog motiva sa njegove strane jer je znao da neću moći da sudim poslije tog incidenta. Napisao mi je sljedeće: ’Gospodine Rafati, ljudi često prave greške u životu, ali jednostavno moramo da se vratimo. Želim vam sve najbolje’. Bio je to njegov veliki i ljudski gest. Depresija je i dalje veliki tabu u fudbalu, a ja od tada radim kao mentalni trener sa tri bundesligaška igrača. Više ne želim da se ubijem, sada znam da sam bio lud i da je život previše lijep da biste ga sami uništili“, dodao je Rafati.

