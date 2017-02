Juventus rutinski protiv Empolija, Pjanić igrao cijeli meč

Trener Juventusa Massimiliano Allegri je odlučio poštediti neke igrače, pa je očekivano što je “Stara dama” u susret ušla djelimično uspavano. Ipak, to je nije poremetilo da dođe do pobjede u ovom meču, piše “SCsport“.

U prvom poluvremenu nije bilo golova. Gonzalo Higuain i Mario Mandžukić su imali nekoliko fantastičnih prilika, no promjene rezultata nije bilo. U razmaku od 27. do 37. minute, Mandžukić se našao u tri izgledne prilike, no nije bio precizan, pa se rezultatom 0:0 otišlo na odmor.

Aktuelni prvaci Italije nisu dozvolili da se panika uvuče u ekipu, što se isplatilo u 52. minuti. Mandžukić je uputio udarac, a lopta se od Lukasza Skorupskog odbila u mrežu Empolija. Tada je već bilo lakše gostima koji su pobjedu ovjerili u 65. minuti preko Alexa Sandra. Iskoristio je asistenciju Danija Alvesa i lijepo matirao golmana gostiju.

Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao, pa Juventus sada ima deset bodova više u odnosu na Romu, uz utakmicu više odigranu.

