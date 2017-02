Cristiano Ronaldo sjajnim potezom oduševio navijače

Ofanzivac Reala, koji je dobio Zlatnu loptu za 2016. godinu, spektakularnim potezom prevario je nogometaša kluba iz Barcelone.

Dribling u stilu Ronaldinha, gdje je brzo promijenio smjer lopte, izveo je uz gol-crtu i lako uz ovacije navijača predriblao Davida Lopeza, kojem je lopta prošla kroz noge, piše “Index“.

Cristiano Ronaldo nutmegging Espanyol's defender with an elastico.

According to some, he doesn't have talent.pic.twitter.com/tczRcgPN1Y

— InfoCristiano (@InfoCristiano) February 18, 2017