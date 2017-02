NEZAPAMĆENI DEBAKL BARCELONE: Briljantni Parižani uništili Katalonce

U prvim utakmicama osmine finala Lige prvaka večeras su se sastali Benfica i Borussia iz Dortmunda, odnosno, PSG i Barcelona, koji su ponudili sjajne partije ljubiteljima nogometa.

Najzanimljivija utakmica, koja je donijela i najveće iznenađenje večeri, odigrana je na Parku prinčeva u Parizu, gdje je PSG nakon godina dominacije diva iz Katalonije uspio da nadvisi Messija i društvo. Iako su sve kladionice i nogometni kritičari predviđali još jednu pobjedu Barcelone, niko nije mogao ni sanjati da će PSG doći do maestralne pobjede.

Tri puta u posljednjih pet susreta slavila je Barcelona, ali večeras su Parižani jednostavno bili nadmoćni i nisu nijednog trenutka dopustili da dođe do preokreta.

Sve je počelo već u 18. minuti kada je Di Maria zatresao mrežu Barcelone, čime je pokrenuto veliko slavlje u Parizu. Dominacija PSG nastavila se i tokom cijelog prvog poluvremena, da bi je u 40. minuti, na asistenciju Verrattija, krunisao Draxler koji je postavio konačan rezultat prvog poluvremena.

I drugo poluvrijeme proteklo je u znaku domaćeg tima, te je već u 55. minuti svojim drugim pogotkom Di Maria uspio da dovede Barcelonu do pravog debakla. Uslijedilo je nekoliko pokušaja gostiju da dođu do kakvog-takvog preokreta, no sve njihove snove srušio je Cavani, koji je u 72. minuti postavio konačan rezultat utakmice od 4:0, za pravi potop diva iz Katalonije.

Drugu utakmicu večeras odigrali su nogometaši Benfice i Borussie iz Dortmunda, a susret je odigran na Stadionu svjetlosti u Lisabonu. U usporedbi sa suretom iz Pariza, Benfica i Borussia odigrale su zaista miran meč, no uz dovoljno uzbuđenja da bi svi ljubitelji nogometa bili zadovoljni.

Prvo poluvrijeme odigrali su ovi timovi bez golova, a obilježilo ga je nekoliko prilika na obje strane terena. Ipak, utakmica je kulminirala tek u drugom poluvremenu, te smo na početku vidjeli prvi gol, a ispostavit će se i posljednji na ovom susretu.

Igrao se 48. minut kada je Mitroglu, na asistenciju Luisaoa uspio donijeti slavlje u Lisabon, koje će se nastaviti i nakon utakmice.

Gosti su u nekoliko navrata pokušavali da dođu do izjednačenja i preokreta, ali ništa im večeras nije polazilo za rukom, te je susret završen u korist domaćina rezultatom 1:0.

