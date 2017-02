Najomraženiji nogometaš na planeti: U jednom ga danu zamrzio cijeli svijet

Reprezentativac Nizozemske nije samo jednom pljunuo na fair-play, učinio je to i dan kasnije. To što je prevario protivnika Ivana Calera ukazujući na ozljedu svog suigrača Traorea te onda nastavio s igrom pokušavajući stvoriti gol šansu, kao da mu nije bilo dovoljno, piše “Avaz“.

– Ma, to je bila finta. Znam da neću dobiti nikakvu nagradu za to, ali to je bila samo finta. Dođe mi da se smijem. U svlačionici su mi suigrači rekli da bi me udarili da sam to napravio njima , Bertrand je ležao na zemlji i pomislio sam zašto to ne iskoristiti. Glumio sam da ću stati s igrom i kad se protivnički igrač okrenuo samo sam nastavio s planom- prenosi njegove izjave nizozemsko izdanje “Metroa”.

Veltmanu očito ni reakcija vlastitih suigrača nije pomogla da shvati kakvu je glupost napravio.

-Šta bih napravio da je iz te akcije postignut pogodak? Pa gol je gol – hladno je poručio trenutno najomraženiji nogometaš svijeta.

Teško je shvatiti kako nekome od 25 godina nije jasno da je svojim potezom prevario nogometnu igru u kojoj poštuješ igrača koji ozlijeđen leži na travi. Poštuješ i protivnika koji zbog toga stane s igrom iako on to ne treba učiniti dok sudac ne naredi. Sve je to pogazio Nizozemac svojim potezom.

Na kraju je isprika ipak stigla putem društvenih mreža. No malo ko vjeruje kako je iskrena, upravo zbog izjava danih nakon utakmice.

– Kada sad pomislim na moj potez i samu reakciju nakon jučerašnje utakmice protiv Sparte, moje iskrene isprike naročito Ivanu Caleru. Nisam to trebao učiniti – napisao je Veltman na Facebooku poruku iza koje vjerojatno stoji pritisak Ajaxa.

