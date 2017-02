Široki Brijeg pobijedio Velež sa 3:1

Sva četiri pogotka postignuta su u prvih 26 minuta.

Advertisements

“Plavo-bijeli” su do vodstva došli već u 7. minuti. Sesar je glavom spustio lijepo za Krstanovića kojega ruši vratar Rahimić. Napadač Širokog je precizan s bijele tačke za 1:0. Desetak minuta kasnije katastrofalno je pogriješio Pandža u pokušaju vraćanja lopte do Bilobrka, gosti to koriste i preko Mujezinovića poravnavaju na 1:1, javlja “Fena”.

Do novog vodstva Široki dolazi u 25. minuti. Čabraja je ubacio iz slobodnog udarca s desne strane, nije najbolje reagovala osbrana Veleža, Barišić je ostao sam na sedam-osam metara i “zakucao” pod prečku za 2:1.

Samo minutu kasnije još jedan gol u mreži iza leđa Rahimića. Na prvu stativu je iz ugla ubacio Čabraja, a Krstanović je prevovremeno reagovao i pogodio za 3:1.

Advertisements

loading...

Facebook komentari