Fudbaler iz Foče ostao je bez angažmana u Zmaju iz Makarske zbog veličanja Vojislava Šešelja

– Sve smo bili dogovorili i nakon dobivanja radne dozvole trebao sam potpisati ugovor. Bio sam odlično prihvaćen od saigrača i trenera Armanda Marencija koji je bio zadovoljan mojim angažmanom na treninzima. Ljudi iz kluba predali su zahtjev, ali on je ekspresno odbijen, a kao razlog navedeno je to što sam veličao u prošlosti Vojislava Šešelja. Uostalom, on nije osuđen – otkrio je Radović pa dodatno objasnio:

– Nisam član nijedne stranke, imam pravo simpatizirati koga hoću, ali me je to skupo koštalo u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj gdje se politika umiješala u sport. Evo, javno ću reći da simpatiziram Vladimira Putina, ali se nadam da mi vrata nekih zemalja iz Evropske unije i SAD-a neće ostati zatvorena – rekao je Radović, piše “Blic“.

Inače, Radović je dobio otkaz u FK Goražde nakon što se na treningu pojavio u majici s likom Vojislava Šešelja. Klub je ekspresno raskinuo ugovor s njim zbog narušavanja klupske discipline i ugleda kluba.

– Nisam nacionalist i djevojka i porodica me podržavaju. Majicu sam ponio slučajni. Imao sam je ispod dresa. Niko to nije primijetio dok nisam ušao u svlačionicu – dodao je Radović.

loading...

Facebook komentari