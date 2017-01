Pogba: Odbio sam Barcelonu i Real Madrid

Pogba je ljetos iz Juventusa prešao u Manchester United u transferu vrijednom 105 miliona eura uz objašnjenje da u klubu sa Old Trafforda “ima nekih nezavršenih poslova”.

“Došao sam u Manchester Unted jer imam velike ciljeve, to je za mene izazov. Mogao sam otići i u Barcelonu i u Real Madrid, jer su bili zainteresovani. Izabrao sam da se vratim u United, jer imam taj klub u mom srcu. Moji osjećaji su me doveli ovdje. Želim pobjeđivati sa Manchester Unitedom. Nisam osvojio ništa s ovim klubom, ali sam uvijek govorio da ću se vratiti. Nisam znao kada, ali sam znao da jednog dana hoću, jer je to klub koji mnogo volim”, kazao je Pogba za francuske medije.

Barcelona je imala mogućnost da dovede Pogbu 2015. godine, ali je realizacija posla propala zbog predsjedničkih izbora u klubu.

Pogba je Manchester United kao 16-godišnjaka doveo iz Le Havrea, ali ga je 2012. godine prodao Juventusu.

Nakon četiri sezone u “staroj dami” u ljeto 2016. godine vratio se na Old Trafford i postao najskuplji igrač svijeta. Ove sezone je za “crvene đavole” odigrao 28 utakmica u svim takmičenjima i postigao šest golova.

