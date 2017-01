Mkhitaryan: Zbog Kloppa nisam otišao u Liverpool

Armenski reprezentativac je ljetos na Old Trafford stigao kao veliko pojačanje iz Njemačke, ali je otkrio da je u današnjem derbiju između dva engleska velikana mogao biti u postavi Liverpoola da se nije umiješao Klopp.

“Razgovarao sam dva ili tri puta s Rodgersom i on mi je poručio da me stvarno želi, da ću imati priliku igrati sa Luisom Suarezom i Stevenom Gerrardom. Jedan dio mene je htio da idem tamo, a drugi nije bio toliko uvjeren. Bojao sam se da je preveliki skok otići iz ukrajinske lige u Englesku. Dvije sedmice nakon toga zvao me i Jurgen Klopp koji me ubijedio da ne idem u Liverpool. Odlučio sam tada da potpišem za Dortmund i mislim da sam donio ispravnu odluku”, rekao je Mkhitaryan, koji je u to vrijeme igrao za Shakhtar Donetsk.

Derbi između Manchester Uniteda i Liverpoola danas je na programu od 17 sati, a Henrikh Mkhitaryan će sigurno biti jedna od najvećih prijetnji po gol Kloppovog tima.

